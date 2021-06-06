رونالدو في طريقه لمغادرة يوفنتوس وخوض مغامرة كروية جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

يبدو أن النجم البرتغالي، رونالدو كريستيانو، قد أصبح قريبا جدا من مغادرة فريقه، يوفنتوس، الإيطالي، والتوجه صوب مغامرة كروية جديدة، حسب ما ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن عدم مشاركة “صاروخ ماديرا” في الإعلان الأخير لشركة جيب، الراعي الرئيسي لنادي يوفنتوس، يشير بشكل كبير إلى رغبة رونالدو في مفارقة “السيدة العجوز” التي فشلت هذا الموسم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 9 مواسم.

وكانت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية ذكرت أن رونالدو كان قد شارك بالفعل في إعلانات شركة جيب في الموسم الماضي، بينما غاب عن إعلاناتها للموسم القادم.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق إلى أن نادي باريس سان جيرمان يجري مفاوضات مع النجم البرتغالي، البالغ من العمر 36 عاما، بغية إقناعه بالانتقال للعب في “حديقة الأمراء”.

ومما يعزز صحة تلك التقارير، الأخبار المتواترة التي تؤكد رحيل النجم الفرنسي، كيليان مبابي عن “إس بي جي” للذهاب إلى ريال مدريد هذا الصيف، وبالتالي فإن رونالدو سيكون خير من يعوض ذهاب هداف “العملاق الباريسي”، خاصة وأن ميسي سيبقى على الأرجح في برشلونة ولن يقبل أي عروض بالسفر إلى “عاصمة الأضواء”.

ولكن وحتى ورود الخبر اليقين يبقى مستقبل “الدون” معلقا بالهواء، بانتظار أن يعلن عن قراره النهائي عقب انقضاء فعاليات بطولة كأس أمم أوروبا على الأغلب، وعندها قد يحسم أمره بالبقاء في تورينو أو يعلن الرحيل إلى باريس إلا إذا قرر العودة إلى ناديه الأسبق، مانشستر يونايتد الإنكليزي، أو ربما قد يفاجئ الجميع بوجهة أخرى ليست بالحسبان.