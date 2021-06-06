وفاة مخرج شهير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 06:51 مساءً - توفى المخرج ” محمد فردوس أتاسي ” منذ قليل عن عمر ناهز ال 79 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .
حيث أصيب المخرج الراحل بالفيروس منذ حوالي 5 أيام وتدهورت الحالة الصحية له مما استدعى نقله إلى المستشفى وعاني من نقص بنسبة الأكسجين في الدم .
ونعت نقابة الفنانين في سوريا ووزارة الإعلام رحيل محمد فردوس أتاسي الذي يعد واحدا من أبرز المخرجين السوريين .
ومن أبرز أعماله الدرامية : ” أحلام منتصف الليل ” و ” اللوحة السوداء ” و ” مذكرات عائلية ” و ” الطبيبة ” و ” مذكرات عائلية ” و ” ياقوت الحموي ” و ” المحكوم ” و ” ثلوج الصيف ” و ” تمر حنة ” .. وكان آخرها في عام 2016 وهو مسلسل ” وطن حاف ” .
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