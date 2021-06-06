“أوعدك”.. طرح كليب عمر كمال وسمية الخشاب في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال، موعد طرح كليب أغنيته الجديدة “أوعدك”، مع مواطنته الفنانة سمية الخشاب، والذي استحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد طرح البرومو الرسمي للكليب.

ونشر كمال، عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، لقطات جديدة من كليب أغنية “أوعدك”، ظهر خلالها برفقة سمية الخشاب، مؤكداً أن الكليب سيتم طرحه يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

كما نشرت في نفس التوقيت سمية الخشاب، عبر حسابها على “إنستغرام”، البرومو التشويقي لكليب “أوعدك”، مؤكدة أنه سيتم طرحه على قناتهما على “يوتيوب”، الساعة السابعة مساءً.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الخشاب وكمال مع البرومو الجديد للأغنية، وعبروا عن تشوقهم لطرح الأغنية التي تجمع الفنانين لأول مرة معاً، كما قاموا بتهنئتهما على الأغنية الجديدة.

يذكر أن سمية الخشاب وعمر كمال طرحا، منذ أسبوع، البرومو الرسمي لأغنية “أوعدك”، وحصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه.

واحتفل عمر بنجاح برومو أغنيته الجديدة، حيث نشره عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، وعلق: “أوعدك يا ملبن مصر”، وهو اللقب الذي صنعته سمية الخشاب من نجاحها في مسلسل “موسى”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي، وشاركها بطولته النجم المصري محمد رمضان.