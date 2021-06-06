بشرى توجه رسالة مؤثرة إلى والدها في ذكرى رحيله الـ15.. والنجوم يواسونها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة المصرية بشرى على إحياء ذكرى رحيل والدها الـ15، وذلك من خلال منشور دونته عبر حسابها في “إنستغرام”، حمل الكثير من المشاعر المؤثرة، التي تكنها الابنة لوالدها، وأيضاً كلمات حزينة حملت في طياتها تأثرها بغياب الوالد.

وتركت بشرى تعليقاً على صورة والدها أحمد عبدالله رزة، قائلةً: مر 15 عاماً على وفاته، ووصفته بالحبيب والاستثنائي بإنسانيته ووطنيته وحبه ونهمه للعلم، وبحثه عن الحرية والخير للغير.

وأضافت بشرى أن والدها كان يصر على تحقيق العدالة للأقل حظاً وتحقيق التوازن للإنسان في كل مكان، وخلق جسور محبة وتسامح بين البشر بمنتهى الشجاعة والصمود والصبر أمام الرياح العنيدة، بإيمان وأخلاق الفرسان.

وتابعت قائلةً: “مش بقول كده عشان أبويا.. اسألوا اللي عرفوه هيقولولكم هو مين ومعدنه إيه؟ إلى روحك السلام يا والدي.. العمل الطيب والمخلص باقي والسيرة الطيبة هي النبتة الحقيقية التي لا يستطيع أحد أن يقتلعها من الأرض”.

وتمنت بشرى لوالدها في ذكرى رحيله الرحمة، وأن يحسن الله إليه، مختتمة: “وتدعيلنا إنت من موقعك.. ربنا يلطف بينا ويرفع عنا البلاء.. عشان أكيد إنت في مكان أحسن”.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة بشرى، من بينهم: أروى جودة، وسمر مرسي، وعمر الشناوي، وهاني رمزي، وهند صبري، وميريهان حسين، وروبي، وإيساف، ورزان مغربي، وحنان مطاوع.

يذكر أن بشرى شاركت في دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “الاختيار 2″، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وعدد من النجوم، وقدمت بشرى دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذي خانه أحد زملائه في عمله، وسهل مهمة قتله ضمن أحداث المسلسل.