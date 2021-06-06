جمال سليمان “نادم” على مشاركته في “زي الشمس”.. ويتمنى تجسيد هذه الشخصية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر الفنان السوري القدير، جمال سليمان، عن ندمه الشديد لخوضه تجربة ضيف الشرف، من خلال ظهوره في مسلسل “زي الشمس”، الذي قامت ببطولته النجمة الشابة دينا الشربيني، ومعها ريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، مشدداً على أنه لن يخوض تلك التجربة مجدداً.

وقال سليمان، في مقابلة له ضمن برنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو الليثي، إن ندمه جاء بسبب تعرضه للإهانة، عندما لم يجد نفسه موضع تقدير عند وضع صورته على “بوستر” المسلسل، معقباً: “مش تقدير، إني ألاقي إعلانات وصورتي محطوطة على جنب”.

وبين سليمان أنه لم يكن يرغب في وضع صورته من الأساس على “بوستر” العمل؛ كونه “ضيفاً”، وأن هذا المسلسل لمجموعة من الشباب، وكانوا يحتاجون شخصية في عمر معين تساندهم.

وبرر سليمان موافقته على الظهور في المسلسل؛ كون المنتج صديقه، وطلب هذا منه، وذهب إلى منزله لإقناعه، ووقتها لم يستطع الرفض، مشيراً إلى أنه مع انطلاق عرض المسلسل؛ شعر بأنه لم يكن جيداً، وقرر عدم تكرار التجربة.

وتطرق سليمان للحديث عن الشخصية التي يتمنى تجسيدها على الشاشة، حيث اختار شخصية تاريخية هي “ابن خلدون”، واصفاً إياه بالشخصية العظيمة التي تستحق أن يكون لها مسلسل يتناول تفاصيلها.

وعن تميز الممثلين السوريين في الأعمال التاريخية، قال سليمان إن الفنانين السوريين عموماً مسكونون بالتاريخ، كما أن تكوينهم في المعهد العالي للفنون المسرحية جعل من اللغة العربية والإلقاء باللغة العربية لديهم مسألة حاسمة، متحدثاً عن فضل أساتذته على نجوم الفن السوري، مثل: أسعد فضة، وفواز الساجر، وأردف: “لما كنا نطلع نرتجل مشهد، أول تأنيب علشان نصبنا المرفوع أو رفعنا المنصوب، وبعدين التمثيل”.

وشارك جمال سليمان في بطولة مسلسل “الطاووس” بدراما رمضان الماضي، إلى جانب نخبة من النجوم، منهم الفنانة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وهو من تأليف كريم الدليل، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.