حلا الترك تدعم منتخب بلادها في تصفيات كأس العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة البحرينية الشابة، حلا الترك، على دعم منتخب بلادها، في المباريات التي يخوضها حالياً في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا.

ونشرت حلا صورة لها، عبر حسابها على “إنستغرام”، وهي تحمل علماً صغيراً للبحرين، وعلقت على الصورة، قائلة: “تفاعلاً وتأييداً لمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عشان_هذا_العلم لدعم منتخبنا الوطني في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا”.

وأشاد عدد من متابعي الفنانة البحرينية بدعمها لمنتخب بلادها، في حين علق كثيرون بأن شكلها بالصورة حزين للغاية، ويبدو أن قضيتها مع والدتها منى السابر تؤثر فيها بشكل كبير.

وكانت حلا الترك قد طرحت، منذ يومين، “دويتو” أغنيتها الجديدة “ليالي الصيف” مع الفنان اللبناني جاد شويري، عبر القناة الرسمية لشركة “بلاتينوم ريكوردز” على “يوتيوب”.

وأطلَّت حلا على الجمهور بإطلالة صيفية مُبهجة في الكليب، تتماشى مع أجواء الأغنية، حيث قدَّمت هي وشويري مجموعةً من الرقصات الاستعراضية على البحر، ما عكس حالة البهجة والتفاؤل على الأجواء.