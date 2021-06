بإطلالة مميزة.. أنجلينا جولي تحتفل بعيد ميلادها الـ46 برفقة أطفالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الممثلة الأميركية، أنجلينا جولي، بعيد ميلادها الـ46، برفقة أطفالها الستة، ليلة الجمعة.

وفي الصور، التي حصلت عليها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بشكل حصري، شوهدت نجمة هوليوود الحاصلة على جائزة الأوسكار، وهي تغادر مطعم “TAO” في لوس أنغلوس مع أبنائها: مادوكس (19 عاماً)، باكس (17 عاماً)، زهرة (16 عاماً)، شيلوه (16 عاماً)، والتوأم نوكس وفيفيان (12 عاماً).

اللافت في هذه الصور أن أنجلينا تخلت عن إطلالاتها السوداء المعتادة، وظهرت بفستان أصفر أنيق ومبهج بطول الركبة وحذاء عالٍ بلون النيود، وحقيبة يد من “فالنتينو”.

وتعيش أنجلينا نشاطاً سينمائياً ملحوظاً، بعد انشغال لعدة سنوات بالإنتاج وتربية أبنائها عقب انفصالها عن زوجها براد بيت، بعد عرض فيلمها الجديد “Those Who Wish Me Dead” على منصة “HBO MAX”، الذي تجسد فيه شخصية سيدة إطفاء تُدعى هانا فابر.

ويشارك في الفيلم، الذي أنتجته شركة “وارنر براذرز”، نيكولاس هولت، تايلر بيري، جون بيرثال، أيدان جيلن، ميدينا سنجور، وجايك ويبر.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة صعبة بالنسبة لنجمة هوليوود، التي شعرت بخيبة أمل مريرة، عندما مُنح زوجها السابق براد بيت حضانة مشتركة لأطفالهما، بعد معركة قانونية طويلة وشاقة للغاية.

وفي أواخر مايو، قضت المحكمة بأن براد وأنجلينا سيشتركان في حضانة جميع أطفالهما باستثناء مادوكس، الذي لم يعد قاصراً.

ووفقاً لتقارير صحيفة “يو إس ويكيلى”، الأميركية، تشعر الممثلة بأنها لا تستطيع أن تسامح براد أبداً، وتعتقد أن معركتها القانونية “لم تنتهِ بعد”، وستقدم نجمة “Maleficent” كل ما لديها لاستئناف القرار في المحكمة.