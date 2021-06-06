دنيا بطمة تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة بطريقة مبتكرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّقت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، جمهورها إلى أحدث أغانيها، التي حملت اسم “حب المصالح”، ومن المقرر أن تطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشفت بطمة عن أغنيتها بطريقة جديدة، حيث نشرت عبر صفحتها على “إنستغرام” 9 صور متفرقة، عندما يتم تجميعها يتكون “البوستر” الرسمي للأغنية التي أطلقت عليها “حب المصالح”.

وظهرت دنيا، خلال البوستر الرسمي للأغنية، بإطلالة متميزة حيث ارتدت فستاناً من اللون الأسود، مفتوحاً من جهة القدم اليسرى، ومكشوفاً من الكتف اليسرى، كما اعتمدت مكياجاً “سموكي” أظهر جمالها.

وأظهر “البوستر” الرسمي للأغنية أنها من كلمات الشاعر عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن، وتوزيع حمزة الغازي، ومكس ماستر عارف عامر، ومن إنتاج وتوزيع “الترك” للإنتاج الفني.

وانهالت التعليقات على “بوستر” الأغنية الذي نشرته بطة، من قبل المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالطريقة التي استخدمتها للإعلان عن أغنية “حب المصالح”، مؤكدين أنهم يتشوقون لسماع الأغنية.

يذكر أن آخر أغنية أطلقتها بطمة كانت “الحنانة”، في مارس الماضي، وهي من كلمات محمد أمير، وألحان مهدي غولام، وتوزيع بدر مخلوقي، وجيتار ياسين بنفضول، وإخراج محمد الترك.

واحتفلت المغنية المغربية دنيا بطمة، منذ أيام، بـ”حناء” وعقد قران شقيقتها ابتسام بطمة، على “اليوتيوبر” المغربي فؤاد قبيبو داخل فيلا بمدينة مراكش، وسط حضورٍ عائلي كبير.