ميغان ماركل تعاني مضاعفات غير سارة في حملها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه ميغان ماركل، مؤخراً، بعض المضاعفات أثناء حملها الثاني، مع اقتراب ولادة طفلتها، وفقاً لمصدر مطلع.

وقال المصدر، بحسب ما تناقله تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية: “لدى ميغان مشاكل في النوم، وتعاني من غثيان متكرر، وما تبع ذلك من إجراءات شملت إلغاء عدد من الالتزامات المهنية.. يبدو أن الأمور لن تسير بسهولة كما كانت في الماضي”، حسبما أفاد المصدر.

وأوضح متحدث عن ميغان: “أخبرها الأطباء بأن تعتني بنفسها بشكل أفضل، وأن تكون هادئة، وتقلل نشاطها الحركي، وتحرص على تناول الطعام الجيد”.

وكان كل من ميغان ماركل والأمير هاري قد أعلنا أنهما ينتظران طفلهما الثاني، وهي فتاة، في عيد الحب هذا العام، وقد شارك الزوجان صورة جميلة بالأبيض والأسود خلال الإعلان.

وبعد شهر، خلال مقابلتهما المثيرة للجدل مع أوبرا وينفري، أكد الثنائي أنهما ينتظران فتاة، ستكون أول عضوة في العائلة المالكة البريطانية تولد في الولايات المتحدة.

إلى جانب متابعة أخبار حمل ماركل، أوضح التقرير نقلاً عن المصدر بعض الأنشطة اليومية للأسرة، قائلاً: “تحرص الأسرة على الذهاب في نزهات عائلية على الشاطئ طلباً للاسترخاء والراحة، كما يقضون بعض الوقت في حديقتهم الجميلة”.

وتابع: “آرتشي طفل يحب الماء بشكل كبير، ويعشق الوجود في المسبح.. حتى إن والده لا يستطيع الانتظار ليعلمه السباحة هذا الصيف.. كما أنه يحاول لمس بطن أمه من وقت لآخر، ليشعر بحركة شقيقته القادمة”.