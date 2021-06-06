شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة ايرادات فيلم ديزنى الجديد Cruella لـ 9 ملايين دولار في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم ديزنى الجديد Cruella بـ حوالى 9 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسوبع، حيث وصلت إلى 51 مليون و837 ألف دولار منذ طرحه بـ دور العرض يوم 28 مايو الماضى، جنبا إلى تحقيقه 21 مليونًا و300 ألف دولار في العرض الإفتتاحى للعمل.

وانقسمت الإيرادات بين 35 مليونًا و724 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و16 مليونًا و112 ألف دولار في دور العرض حول العالم، ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella، وهي نفس الشخصية الشريرة التي سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

كما منحت شركة ديزني، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائي ومنصة ديزني بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة في عملية التجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter، فإن شركة ديزني العالمية، قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التي حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبي وكاتب السيناريو توني مكنمارا.

طرح فيلم Cruella لأول مرة في 28 مايو في وقت واحد في المسارح وعلى Disney + ضمن فئة Premier Access لخدمة البث التي تسمح للمشاهدين بشراء الفيلم مقابل 30 دولارًا، وسرعان ما حقق الفيلم 48.5 مليون دولار عالميًا، ليحظى بعدها بتعليقات إيجابية وإشادة بالموسيقى البانك روك في السبعينيات التي جاءت في العمل.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.