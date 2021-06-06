شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يكشف كواليس كتابة بوست "السلف" وحكاية سيدة طلبت منه 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدل كبير أثاره الإعلامي شريف مدكور مؤخراً ما أن كتب بوست له عبر حسابه على موقع فيس بوك قال فيه : "صباح الخير، يا ريت محدش يبعت يطلب مني إنه يستلف فلوس، علشان أنا ضد الموضوع ده، أنا عارف إن الحياة صعبة بس على قد لحافك مد رجليك، شكرا"، حيث قوبل بتعليقات عديدة وردود فعل متباينة ما بين مؤيد له وآخرين هاجموه بسبب ما كتبه.



شريف مدكور والبوست الأخير له

شريف مدكور

شريف مدكور بدوره علق على كواليس الفيديو خلال تصريحاته ما أن سألناه حول الأمر، حيث أكد لليوم السابع، أن تلك ليست المرة الأولى الذى يكتب فيها بوست من تلك النوعية حيث سبق له كتابة بوستات بهذا الشكل، مؤكداً أنه تأتيه رسائل يومياً من ناس مختلفة لا يعرفها بتلك الطريقة، حيث كتبت له سيدة ذات مرة مساء الخير محتاجة منك 100 ألف جنيه علشان اشتريت حاجات وزوجي ما يعرفش ممكن تسلفهملى واديهملك بعد سنة، ليرد عليها بقوله أنا آسف جداً يا أفندم بعتذر لحضرتك".

شريف مدكور

وأضاف شريف مدكور بتأكيده على أن الرد دائماً يكون من عينة انتوا بتقبضوا ملايين اد كده، ويهاجموه، وبالتالي قام بكتابة البوست الأخير له على السوشيال ميديا لتتم مفاجأته أكثر بتعليقات من البعض من عينة "انت ليه بتعمل كده ما الناس دي دعتلك وانت عيان".

شريف مدكور

من ناحية أخرى سبق وأكد شريف مدكور خلال فيديو بثه عبر حسابه على موقع فيس بوك أمس أنه تفاجأ من ناس تقول له خسارة فيك الدعاء قائلاً "ناس كتبتلى خسارة فيك الدعاء اللي بتدعهولي لما كنت عيان وعندي سرطان، ماحدش يذل حد في الدعاء، وأنا مطلعتش قولت أدعولي لما كنت عيان.. عيب حد يبعتلي يذلني على الدعاء اللي دعهولي وأنا حبيت أوضح لأني حسيت أني مش فاهم وأه قولت على قد لحافك مد رجليك.. وتعليقات الناس في منتهى السخافة أنا بوضح لو حد أعرفه من اللي حواليا عيني له لكن حد ماعرفهوش ومش صديق عندي على فيسبوك إزاي محبه فيّا بيطلب مني 100 ألف جنيه».