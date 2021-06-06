كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 05:45 مساءً - أعلن الفنان ” محمد أنور ” استقباله لطفلته الثانية في منشور لها عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
فنشر محمد أنور صورة له ظهر فيها من أمام غرفة زوجته بالمستشفى وسط البالونات الملونة باللون الوردي .. كاشفا عن إسم مولودته الذي جاء مكتوبا على بالونة وهو ” ديالا ” .
وكتب محمد أنور في تعليقه على الصورة : ” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقيت أبو البنات .. رزقني ب ( ديالا محمد أنور ) .. اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها يارب العالمين ” .
يذكر أن الفنان محمد أنور كان قد رزق بطفلته الأولى في عام 2018 وأسمها ” نوراي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ” بقيت أبو البنات ” .. محمد أنور يرزق بطفلته الثانية ويكشف عن إسمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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