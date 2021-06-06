والدة مصطفى الاغا تفاجئه بهدية غير متوقعة في عيد ميلاده.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 05:45 مساءً - احتفل الاعلامي مصطفى الآغا، اليوم الاحد، بعيد ميلاده الـ58 بحضور والدته، كما حرص العديد من أصدقائه في الوسط الفني والإعلامي بتقديم له التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وقد نشر مصطفى الآغا عبر حسابه على “انستجرام” رسالة احتفل من خلالها بعيد ميلاده الـ58، وتمنى الإعلامي السوري أن تكون سنوات حياته ليست مجرد رقم، كما عبر عن تقديره لجميع محبيه وحتى منتقديه وحاسديه، حيث أوضح أن هذا النقد هو دافع كبير له من أجل التميز والاستمرار في مسيرته المهنية، كما وجه الشكر لكل من يقدم له التهنئة بهذه المناسبة.

فكتب مصطفى الآغا: “في مثل هذا اليوم 6/6/1963 جئت إلى هذا العالم، وكم اتمنى أن لا أكون مجرد رقم فيه.. ممنون لمحبة البعض وممنون لنقد البعض وممنون لحقد وكراهية البعض التي دفعتني للمزيد من التميز والعطاء حسب امكاناتي وقدراتي المتواضعة جداً جداً، ..شكرا لكل من سيكتب حرفاً طيباً بحقي وعفواً من كل من لا اروق له”.

كما نشر مصطفى الآغا فيديو جمعه بوالدته التي جاءت من أجل الاحتفال بعيد ميلاده، وقدمت له هدية نادرة وهي نسخة ورقية من تقرير كتب عنه في بدايات سنوات عمله في محطة mbc عام 1998.

، وجرى حوار طريف بين مصطفى الآغا ووالدته التي كشفت انها استطاعت الحفاظ على هذه النسخة رغم ان المنزل تعرض للتدمير قائلة “راح بيتنا كيف هي طلعتها ما بعرف”.

وفي فيديو اخر، نشر مصطفى الاغا فيديو اخر جمعه بزوجته قال فيه “بعد دعاء وقدوم الوالدة احلى هدية في التاريخ هذه المرأة” وتابع “الله عطانا هدية بدعاء الوالدة والله”.