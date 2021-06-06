كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 05:45 مساءً - نشرت الفنانة ” ناهد السباعي ” منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن تعرضها لوعة صحية خلال الأيام الماضية .
حيث شعرت ناهد السباعي بآلام شديدة تشبه آلام انفجار الزائدة والمرارة وعندما ذهبت إلى أقرب مستشفى تم اعطائها أدوية خاطئة مما أتعبها بشكل أكبر .
فكتبت السباعي في منشورها راوية تفاصيل ما حدث معها : ” شكر واجب لمستشفي السلام مستشفي علي أعلي مستوي من المهارة والكفاءة والخبرة والضمير .. من حوالي إسبوع تعبت جدا وجع شديد يشبه وجع إنفجار الزايدة والمرارة ” .
وتابعت : ” رحت أقرب مستشفي كشفوا عليا وعالجوني وادوني محاليل وأدوية غلط وروحوني البيت .. فضلت تعبانة وسخنت إحساس صعب قوي إنك تبقي موجوع وتعبان ومحدش عارف عندك إيه ” .
وأضافت : ” رحت لدكتور سمير جورج دكتور باطنة بعتني فورًا لمستشفي السلام لدكتور ماهر ويليم دكتور جراح و رغم إنه دكتور جراح لكن لا يفضل الجراحة وبيخليها آخر حاجة بعد ما يعمل كل المحاولات .. أما بالنسبة لطاقم التمريض فهم علي أعلي مستوي من الكفاءة والخبرة ” .
وحرصت ناهد السباعي في ختام حديثها على توجيه الشكر لجميع الأطباء وطاقم التمريض الذين أشرفوا على علاجها .. كما أكدت على تحسن حالتها الصحية بشكل كبير في الوقت الحالي .
كانت هذه تفاصيل خبر فنانة مصرية شهيرة تكشف عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ونقلها إلى المستشفى : ” صعب قوي إنك تبقي موجوع ومحدش عارف عندك إيه “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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