كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطفل ” محمد الفخراني ” والتي صدمت الجمهور بعد ظهوره بشكل مختلف عما اعتادوا عليه .
حيث ظهر الطفل محمد الفخراني بعد خسارته لجزء كبير من وزنه ما يقارب من ال 20 كيلو جرام وهو ما أدى إلى تغير شكله تماما .
يذكر أن محمد الفخراني كان قد شارك في عدد من الأعمال الفنية الهامة منها : مسلسل ” صاحب السعادة ” ومسلسل ” الرجل العناب ” ومسلسل ” ريح المدام ” ومسلسل ” سرايا عابدين ” وفيلم ” بابا ” وفيلم ” كلب بلدي ” وفيلم ” كابتن مصر ” .
ومع بداية ظهوره تم تداول شائعة أنه حفيد الفنان ” يحيى الفخراني ” لوجود تشابه كبير بينهما إلا أنه نفى وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفنان الكبير .
كانت هذه تفاصيل خبر الطفل ” محمد الفخراني ” يفاجئ الجمهور بإطلالته بعد خسارته لجزء كبير من وزنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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