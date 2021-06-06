محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021

كشف المخرج بيتر ميمى، عن تفاصيل أول فيلم روبوت في الوطن العربي، الذي يحمل اسم "موسى"، والذي بدأ العمل عليه منذ أربع سنوات، حيث نشر صورة من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتفاصيل العمل الجديد.



وقال ميمى: "قريبا إعلان فيلم موسى، بعد أكتر من أربع سنين من التحضير والتصوير والجرافيكس، ومناقشات مع مهندسين الميكاترونيكس ومهندسين الميكانيكا وأطباء الصحة النفسية ودراسة ما وصلت ليه Neurable في التحكم عن بعد، مشروع مهم جدا بالنسبة لي ابتديت الشغل عليه من 2017، حاولت مع فريق العمل يكون حاجة مختلفة وخطوة للتغيير والتجديد في المحتوى والشكل السينمائي، وبشكر شركات الإنتاج اللى اتحمست لمشروع غريب، (سينرجى فيلمز، نيو سنشري، أفلام مصر العالمية)، أول فيلم (روبوت) في الوطن العربي موسى".

ونفى المخرج بيتر ميمى، منذ عدة اسابيع ما أشيع خلال الفترة الأخيرة حول تحويل مسلسل "عمر الناجى – حصان طروادة" إلى فيلم سينمائى، مشيرا لـ"اليوم السابع" إلى أن العمل ما زال مسلسلاً كما هو ومقرر تقديمه فى 8 حلقات للعرض على منصة watch it الرقمية، لافتا أنه سيعود لاستكمال تصوير المشاهد بعد انتهاء أبطاله من إجازاتهم.

وقدم بيتر ميمى مسلسل "الاختيار 2" فى رمضان الماضى، من تأليف هانى سرحان، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.