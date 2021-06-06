محمد الفلاح - الأحد 6 يونيو 2021

يتواجد حاليًا النجم اللبناني رامى عياش في مصر لحضور أحد عروض الفاشون التي تشارك فيها زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، حيث حرص أمس على مشاركتها ودعمها، ومن المقرر أن يسافر إلى لبنان منتصف الأسبوع الحالي .



رامى قال في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه فخور بشغل زوجته داليدا التي تحرص على تقديم كل ماهو جديد في عالم الموضة الحريمى، وعادة ما يشاركها في بعض الأشياء في شغلها، ويتمنى أن تقدم زوجته عروض أزياء رجالى ويقنعها طول الوقت بذلك ولكن إنشغالها بالاستايل الحريمى وحبها له يمنعها من ذلك.

وأضاف عياش أنه الوطن العربى كله فخور بمصر وأنا أولهم لأنها تعتبر بلدى الثانية وأشعر بالسعادة والفخر عندما أتواجد فيها .

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وطرح منذ فترة النجم اللبناني رامى عياش كليب أغنية "دقى يا مزيكا" الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته السابقة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.