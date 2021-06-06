شاهدوا – كارول سماحة في “لوك” جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة مقطع مصوّر عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، ظهرت من خلاله في تسريحة جديدة برفقة مصفف الشعر المصري هامو محسن.

ونال فيديو كارول بالشعر القصير والمجعد تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين أثنوا على إطلالتها الراقية، وتساءلوا إن كانت تحضر لعمل فني قريب تعتمد فيه على هذه التسريحة والـ”لوك” الجديد.

من جهة أخرى، تنتهي كارول في الأيام المقبلة من وضع لمساتها الأخيرة على أغنية جديدة، ستطرحها بموسم الصيف في تعاون جديد يجمعها مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنيتي “Bon Voyage” و”شكرًا”.

وكانت كارول قد أصدرت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان Yusuf Demirkol وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، والثانية بعنوان “حياتي” تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافي، أما شارة مسلسل “ضد الكسر” فهي بعنوان “اللي خان” ومن كلمات د/ مدحت العدل وألحان أحمد العدل.