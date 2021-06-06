دوجكوين.. كيف تفوقت العملة "المزحة" على بيتكوين وإيثريوم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على الرغم من دخول دوجكوين عالم العملات المشفرة كمزحة إلا أنها باتت الآن سادس أكبر عملة مشفرة في العالم.

عملة دوجكوين التي تحمل صورة كلاب "شيبا إينو" وصل حجم سوقها إلى 48.34 مليار دولار، وارتفعت العام الماضي بأكثر من 14000% خلال فترة الذروة.



وخلال آخر 7 أيام تفوقت دوجكوين على منافسيها الكبار مسجلة ارتفاعا قدره 24%، مقابل 6.2% لـ"بيتكوين" و14.9% لإيثريوم. وفق تسعير منصة كوين جيكو.

هذا التفوق الذي حققته عملة دوجكوين جاء بعد أسبوع من إطلاقها عبر منصة "كوين بيس"، وتدعيمها على هواتف أندرويد والآيفون، ما يسهل الوصول إلى العملة، بحسب بلومبرج.

وعلق إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة أواندا كورب، في مذكرة بحثية، بأن إدراج دوج كوين بمنصة كوين بيس يعزز سعر العملة.

وأكد أن على المتداولين عدم المفاجأة إذا تلاشت مكاسب دوجكوين، أو إذا شهدت صعوداً صاروخياً آخر خلال هذه الفترة.

كما أن بورصة، كوينباس قررت إتاحة التداول على دوجكوين اعتبارا من الخميس الماضي.

وقالت كوينباس إن التداول سيبدأ على ثلاث مراحل، حيث سيتمكن المتداولون من الوصول إلى عملة دوجكوين عبر بيتكوين وإيثريوم وتيثر والدولار الأمريكي واليورو.

وبدأت كوينباس، قبول التحويلات الواردة لعملة دوجكوين (DOGE)، مما يمهد الطريق لتبني العملة على نطاق أوسع.

فيما لعبت تغريدات إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، على منصة تويتير الكثير من الحيوية لعملة دوجكوين، وكذلك بيتكوين، وتسببت في ارتفاعهما لعدة مرات.

ولكن مؤخرا عانت بيتكوين من تغريدات ماسك الذي أعلن العدول عن قبول هذه العملة المشفرة كوسيلة للدفع، ومع ذلك فإن بعض محبي دوجكوين"يغازلونه بنشاط.

أحد مستخدمي "تويتر" سخر قائلاً: "إذا كان لدى أي شخص مشكلة مع "إيلون"، فسيتعيَن عليه مواجهة جيش عملة دوجكوين أولا".

أما بيلي ماركوس، أحد مؤسسي دوجكوين الذي لم يعد يقوم بالبرمجة في المشروع، فقد قال مازحا، إنَّه اشترى سيارة "تسلا" جديدة مستخدماً عملة "دوجكوين"، ونشر صوراً تُظهر سيارة طبق الأصل بحجم لعبة، وهي التغريدة التي نالت إعجاب ماسك.