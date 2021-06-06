شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تحتفل بتكريم المركز الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك لصناع لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة منى زكى، بتكريمها من المركز الثقافى المصرى الأمريكى بنيويورك، على مسلسلها " لعبة نيوتن" الذى عرض في دراما رمضان المنقضى، وشاركت منى جمهورها عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، بصور لها مع أبطال المسلسل و زوجها أحمد حلمى و الفنانة جميلة عوض.



منى زكى



منى زكى



منى زكى



منى زكى

قال أيمن معروف، المتحدث باسم المركز الثقافى المصرى الأمريكى برئاسة المهندس طارق سليمان، ونائبه صالح زنفال: إن مسلسل "لعبة نيوتن" قد نجح بشكل جماهيري، ولا نبالغ إذا قلنا إنه العمل الأنجح هذا الموسم بما أثاره من جدل واسع حول قضية إنجاب الأطفال فى أمريكا والقوانين الأمريكية التى تمنع الأم عن مولودها إذا رأت أن الأم غير مستقرة نفسيًا وغير جديرة برعايته وتربيته".

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.