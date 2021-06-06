شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عرفة يكشف عن معلومة أول مرة يعلمها عن فيلم "مع الذكريات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج عمرو عرفة، عن معلومة تخص الفيلم السينمائي "مع الذكريات"، الذي عرض عام 1961، وأخرجه والده سعد عرفة، وقام ببطولته أحمد مظهر ومريم فخر الدين وأحمد لوكسر.

وكتب عمرو عرفة، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أول مرة أعرف إن فيلم مع الذكريات تم عرضه في لندن عام 1962، وأبدى الممثل تشارلز لوتون إعجابه الشديد بالراحل صلاح منصور، أنا شخصيًا كنت بخاف منه وأنا صغير.. كان بيتعرض إمبارح وناس كتير كلمتني.. الله يرحمك يا بويا ويرحمك يا عم صلاح".



عمرو عرفة

ويخرج عمرو عرفة فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.