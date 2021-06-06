شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية السينمائى يفتح باب تسجيل الأفلام للدورة 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة الـ37، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 سبتمبر المقبل حتى 2 أكتوبر المقبل، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

ويقول الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا لن يكون له أي تأثير سلبي علي عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام، كما يؤكد على استمرار المهرجان في إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والشركات الراعية، وبإشراف منظمة الصحة العالمية.



مهرجان الاسكندرية السينمائي

وأشار الأمير أباظة إلى أن الدورة الماضية حملت اسم الفنان الكبير عزت العلايلي وتم خلالها تكريم عدد من السينمائيين المصريين في مقدمتهم المخرجة الكبيرة ايناس الدغيدي والفنان الكبير صلاح عبد الله ومدير التصوير الكبير محسن أحمد، والفنانة السورية رغدة والمخرج المغربي داوود ولاد سيد والمخرج والكاتب الأسباني مارك سيرينا والفنانة اللبنانية كارول سماحة كما كرم الدولة اللبنانية ضيف شرف المهرجان دعما لها في الظروف التي مرت بها بعد تفجير مرفأ بيروت.

وكانت تلك الدورة قد أقيمت في ظل ظروف بالغة القسوة من من حيث تفشي الوباء وسوء الأحوال الجوية، إلا أن تضافر الجهود من وزارات الثقافة والصحة ومحافظة الإسكندرية ساهم بقدر كبير في تحقيق النجاح للدورة وهو ما نسعى إلى تحقيقه في الدورة القادمة التي تحمل اسم المخرج الكبير علي بدر خان صاحب التاريخ السينمائي الكبير، ومعه مجموعة من كبار السينمائيين في مصر والوطن العربي ودول البحر المتوسط.

وأضاف أباظة أن المكتب الفني بدأ في اختيار مجموعة الأفلام المتميزة لعرضها في أقسام الدورة 37، حيث يستهدف مشاركة 150 فيلما في أقسام المهرجان ومسابقاته المختلفة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والدول المطلة البحر المتوسط، والأكثر انتظاماً خلال السنوات الأخيرة وتنظيمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ أسسه الكاتب والأثرية والفنان كمال الملاخ، مكتشف مراكب الشمس وهو واحد من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، وأقيمت دورته الأولى خلال عام 1979.