شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" فى السينمات 7 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عدة تأجيلات قررت الجهة المنتجة لفيلم النجم كريم عبد العزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" طرحه فى السينمات يوم 7 يوليو المقبل، ليكون متواجدا بقول فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث تدور قصته حول مناقشة العديد من القضايا الشيقة من قبل كريم عبدالعزيز الذي يظهر بشخصية "مذيع"، وتتطور الأحداث بانفصاله عن زوجته والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، بسبب كثرة المشاكل بينهما وشكوكها المستمر فى زوجها، كما أن الفيلم يرصد العديد من الصراعات التي تدور بين الأزواج بعد الانفصال.



بوستر فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وآخرين وهو تأليف أيمن وتاروإخراج خالد الحفاوى، وطرح صناعه الأفيشات الدعائية والبرومو الدعائى للعمل للترويج، حيث تصدر كل نجم بوستر بمفرده وهم النجوم كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد، ودينا الشربينى.

وكان آخر أعمال كريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2" وحقق 104 مليون جنيه فى شباك التذاكر، وهو إنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته هند صبرى ونيللى كريم واياد نصار وضيوف الشرف خالد الصاوى شيرين رضا وتارا عماد.