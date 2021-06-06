شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد منير يتلقى العزاء فى والده بنادى المحامين بالعجوزة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلقى الفنان أحمد منير مساء اليوم الأحد العزاء في والده منير رمضان، والذى توفى فجر الجمعة الماضية، وتم دفنه بمقابر الأسرة عقب صلاة الجمعة الماضية، حيث خرج الجثمان من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء اليوم بنادى نقابة المحامين النهرى بالعجوزة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد منير مسلسل "ضل راجل"، والذى عُرض في موسم رمضان الماضى، من بطولة ياسر جلال واللبنانية نور ومحمود عبد المغنى ونرمين الفقى وأحمد حلاوة وأنعام سالوسة وأميرة العايدى ونبيل نور الدين وآخرون، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد صالح.