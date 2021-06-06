شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يتواجد فى مصر لهذا السبب.. ويدعم زوجته داليدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواجد حاليًا النجم اللبناني رامى عياش في مصر لحضور أحد عروض الفاشون التي تشارك فيها زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، حيث حرص أمس على مشاركتها ودعمها، ومن المقرر أن يسافر إلى لبنان منتصف الأسبوع الحالي .

رامى قال في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه فخور بشغل زوجته داليدا التي تحرص على تقديم كل ماهو جديد في عالم الموضة الحريمى، وعادة ما يشاركها في بعض الأشياء في شغلها، ويتمنى أن تقدم زوجته عروض أزياء رجالى ويقنعها طول الوقت بذلك ولكن إنشغالها بالاستايل الحريمى وحبها له يمنعها من ذلك.



رامى عياش وداليدا

وأضاف عياش أنه الوطن العربى كله فخور بمصر وأنا أولهم لأنها تعتبر بلدى الثانية وأشعر بالسعادة والفخر عندما أتواجد فيها .



رامي عياس وداليدا

وطرح منذ فترة النجم اللبناني رامى عياش كليب أغنية "دقى يا مزيكا" الذى صورها في مدينة الجونة لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة في دورته السابقة، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرجة مريم الباجورها وظهر في الكليب عدد كبير من الفنانين الذين تواجدوا في الجونة للمشاركة في فعاليات المهرجان.

ومن الفنانين الذين ظهروا في الكليب يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، هيلدا خليفة، ليلى علوى، رايا أبى راشد، إضافة إلى نجيب وسميح ساويرس.

وتقول كلمات الأغنية:

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا في حاجات

حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي

مش قادر استنا خلاص لما ارجع والاقيني وسط اللمه

والشامي علي المغربي يتجمع واللي اطفي يرجع يتلمع

مش جايز الافلام دي وجدها بيجيب العشاق علي طيفها

مين فينا كان مشتاق مره وماشفش حبيبوه في حواديتها

خلي الفن يرقق حالنا دي وعود بتعود تاني عشنا

في حاجات حصلت مش بأدينا بكره هتتصلح بالمغنا

دقي يا مزيكا وانا معاكي في ناس سهرانه وسمعاكي

خودينا للسيما ونسينا خلينا نتوه كده جواكي