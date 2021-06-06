شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب: أحداث "الجريمة" لا تتشابه مع فيلم آخر وأعتز بدوري في "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان سيد رجب، إنه ينشغل حاليًا بتصوير مشاهده في فيلمي (الجريمة) و(كيرة والجن)، واصفًا مشاركته في العملين بأنها إطلالة جديدة ومختلفة له في عالم السينما، مشيرة إلى أنه انتهى من تصوير نصف مشاهده في العمل الأول، فيما انتهى من تصوير نحو 80% من إجمالي العمل الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتحدد بعد موعد طرح الفيلمين بشكل نهائي في دور العرض السينمائي.

وأضاف سيد رجب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "أنني أراهن على دوري في الفيلمين، لافتًا إلى أن فيلم (الجريمة) تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، حول مجرم ينفذ عددا من الجرائم، وفي النهاية يقع في جريمة تجعله يتورط ويورط معه الكثيرون، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق، لافتا إلى أن أحداث فيلم (الجريمة) لا تتشابه مع أي فيلم أخر .

وعبر سيد رجب، عن اعتزازه بالتعاون مع فريق عمل فيلم (كيرة والجن) الذي يتناول حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، لافتا إلى أنه يجسد خلال أحداثه شخصية (الهلباوي) التي تحظى بمواقف مشرفة، باعتباره عضو كتائب المقاومة للاحتلال الإنجليزي.

فيلم (كيرة والجن) مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار للفيلم أيضا، وإخراج مروان حامد، ويشارك في بطولته كل من أحمد عز وكريم عبد العزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، ومحمد عبدالعظيم، وعارفة عبدالرسول، وتامر نبيل، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، فيما يقوم ببطولة فيلم (الجريمة) كل من النجم أحمد عز، ومنة شلبي، وماجد الكداوني، ومحمد جمعة، إخراج شريف عرفة.

من جهة أخرى، أعرب الفنان سيد رجب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مشاركاته الأخيرة في مسلسلات (موسى) و(كل ما نفترق) و(لعبة نيوتن)، والذين تم عرضها خلال الماراثون الرمضاني لهذا العام، مشيرا إلى أن تلك ردود الأفعال فاقت توقعاته.

واختتم سيد رجب، حديثه قائلا: "إنني سعيد جدا بنجاح أدواري في المسلسلات الثلاثة، وخاصة شخصية (بدر) في مسلسل (لعبة نيوتن) التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وأيضا شخصية المعلم (وهبة) فتوة سوق باب اللوق في مسلسل (موسى) وظهر هذا بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الاقتباس من بعض جمل الشخصية وتداولها على السوشيال ميديا".