مهرجان الإسكندرية السينمائي يفتح باب تسجيل الأفلام في دورته الـ٣٧

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، المقرر إقامتها خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر حتى ٢ أكتوبر المُقبل، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى موعد أقصاه 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمي للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، لن يكون له أي تأثير سلبي على عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام، كما أكد على استمرار المهرجان في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والشركات الراعية وبإشراف منظمة الصحة العالمية .

وأشار الأمير أباظة إلى أن الدورة الماضية حملت اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، وتم خلالها تكريم عدد من السينمائيين المصريين في مقدمتهم المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي والفنان الكبير صلاح عبدالله ومدير التصوير الكبير محسن أحمد، والفنانة السورية رغدة، والمخرج المغربي داوود ولاد سيد، والمخرج والكاتب الإسباني مارك سيرينا والفنانة اللبنانية كارول سماحة، كما كرم الدولة اللبنانية ضيف شرف المهرجان دعما لها في الظروف التي مرت بها بعد تفجير مرفأ بيروت.

وأشار بيان المهرجان إلى أن الدورة الماضية قد أقيمت في ظل ظروف بالغة القسوة، بسبب تفشي الوباء وسوء الأحوال الجوية، إلا أن تضافر الجهود من وزارات الثقافة والصحة ومحافظة الإسكندرية ساهم بقدر كبير في تحقيق النجاح للدورة، وأضاف البيان "وهو ما نسعى إلى تحقيقه في الدورة القادمة التي تحمل اسم المخرج الكبير علي بدر خان صاحب التاريخ السينمائي الكبير ومعه مجموعة من كبار السينمائيين في مصر والوطن العربي ودول البحر المتوسط".

وأضاف أباظة أن المكتب الفني بدأ في اختيار مجموعة الأفلام المتميزة لعرضها في أقسام الدورة 37، إذ يستهدف مشاركة 150 فيلما في أقسام المهرجان ومسابقاته المختلفة.

مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والدول المطلة البحر المتوسط، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما منذ أسسه الكاتب والفنان كمال الملاخ، وأقيمت دورته الأولى عام 1979.