خاص| غالية بن علي تكشف تفاصيل أزمة "تتر فيلم مصري".. والمؤلف يرد‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بعد أيام من طرح كليب أحدث أغانيها "تتر فيلم مصري"، عبر قناتها في موقع يوتيوب، تعرضت المطربة التونسية غالية بن علي لهجوم شرس عبر موقع فيسبوك، وطاردتها الاتهامات بسرقة مقطع من أغنية قدمتها عام 2009 الفنانة سلمى صباحي، وكتب كلماتها الشاعر أحمد شلبي.

غالية في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، علقت على الأزمة، وقالت: "للأمانة ما حدث لا أعرف ولم أفهم لماذا تحول الموضوع إلى حملة، وهو لا يستدعي ذلك، ومنذ بداية التفكير في الكلمات مثار الجدل، كانت النوايا صافية ومخلصة، وبدأت بالتواصل مع سامية جاهين للتأكد من صحة المتداول على أن النص للشاعر الراحل صلاح جاهين، وهناك نصوص شعرية عديدة تناقل فيها الشعراء بعض المفردات عن نصوص أخرى".

وأضافت "بمجرد معرفتي أن الكلمات التي تم استلهامها، وأضيفت للنص الأصلي، وهي (في بلاد بتزورها مرة وتعيش جواك سنين، وبلاد في كل مرة ياخدك ليها الحنين)، من ديوان للشاعر أحمد شلبي، وليست للشاعر صلاح جاهين كما هو متداول، سارعت بالتوضيح وكذلك الإشارة للشاعر في الفيديو كليب الموجود على موقع يوتيوب، وتواصلت مع العزيزة الفنانة سلمى صباحي وتفهمت الأمر بكل جمال، وكتبت ذلك بنفسها".

ومن جهته علق الشاعر أحمد شلبي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "أنا من البداية لم اتهم أحد بالسرقة، لكن علقت على ما حدث مع نص شعري لي كتب عام 2008، قامت بغنائه الفنانة سلمى صباحي عام 2009، وسألت هل هذا مقبول؟ ولم يحدث أي تصعيد أو هجوم من ناحيتي، بل بالعكس، قفلت الموضوع بعد اعتراف الفنانة غالية، بأنها حصلت على النص بدون معرفة صاحبه، وقيامها بالتعريف في الكليب أن المطلع مستلهم من قصيدة (في ناس)، التي كتبتها".

غالية مع مشاركتها في كتابة كلمات الأغنية مع الشاعرة نهال هاني، شاركت أيضا في بطولة الكليب مع الفنانة سلمى أبو ضيف، وفي الإخراج مع المخرج كريم الحيوان، إلى جانب وضع الموسيقى والألحان.

وتغني غالية في ألبومها من كلمات الشعراء: مصطفى إبراهيم، منتصر حجازي، أحمد سلاموني، صلاح جاهين، فؤاد حداد، وئام إسماعيل، رنا صبرا، وشاركت في وضع ألحانه إلى جانب كتابة إحدى أغنياته.