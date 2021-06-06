شاهد الطفل محمد الفخراني بعد خسارته وزنه الزائد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الطفل محمد الفخراني جمهوره بصورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "الفخراني" في الصورة وهو فاقد الكثير من وزنه.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "برافو عليك إنك خسيت، كنت قمر وبقيت قمرين، هو أنت خسيت إزاي، عاش يا بطل، برافو".

ومع بداية ظهوره تم تداول شائعة أنه حفيد يحيى الفخراني لوجود تشابه كبير بينهما، إلا أنه نفى وجود أي صلة قرابة بينه وبين الفنان يحيى الفخراني.

ومن الأفلام التي شارك فيها أيضًا: "بابا"، "الخلبوص"، "كابتن مصر"، "كلب بلدي"، "بارتي في حارتي".

وكانت آخر مشاركات محمد الفخراني في مسلسل "ابن أصول"، بطولة الفنان حمادة هلال، وجسد خلال الأحداث بشخصية "يوسف" الأخ الأصغر لبطل العمل، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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