لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم "وادي الملوك"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الثامنة والثلاثين لوفاة الفنان القدير محمود المليجي، إذ أنه رحل في 6 يونيو 1983.

محمود المليجي شارك في حوالي ما يقرب من 400 فيلم سينمائي، ومازالت أعماله تعرض حتى الآن ويستمتع الجمهور بمشاهدتها.

ومن أشهر أفلام "المليجي": "أيوب، عمرو بن العاص، حدوتة مصرية، العرافة، لا يا من كنت حبيبي، ابن الحتة، فتاة شاذة، سمارة، كأس العذاب، غروب وشروق"، غيرها من الأعمال العظيمة.

في عام 1954 عرض على الفنان الراحل محمود المليجي أن يجسد دور في الفيلم الإنجليزي "وادي الملوك"، ولكنه رفض .

وقال المليجي أثناء لقائه في برنامج "ماسبيرو زمان"، إن مخرج الفيلم "روبرت برشوش" اختاره ليشارك في الفيلم، وعندما علم بالدور الذي يجسده إنه مصري يهرب آثار بلده، ويأتي أجنبي يحمي مني آثار بلدي، وإني حرامي للبلد، قرر ألا يقبل الدور.

وتابع المليجي: "ومن أحد أسباب رفضي للدور أنني لم أتمكن من اللغة الإنجليزية، وعرضت على المخرج أن يقلب الأدوار، ويجعل الإنجليزي هو السارق، وأنا المصري أدافع عن آثار بلدي".

وأضاف المليجي "لم يقبل أي مصري هذا الدور من وجهة نظري، وبالفعل استقبل المخرج كلامي بشكل لائق وجسد الدور فنان من اليونان".

وحكى المليجي أنه كان يتلقى احيانًا سبا من الجمهور، وذكر موقفًا: "كنت أشاهد فيلم معروض لي في سينما الكورسال ويجلس بجانبي أحد الجمهور فعندما شاهدني سبني، وعلى مدار الأحداث مع كل موقف يزيد في السب ، وفي نهاية الفيلم جاء واعتذر لي قائلًا:" أنا لم أقصدك بل أقصد الدور".