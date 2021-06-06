إيهاب فهمي لزوجته: ربنا ما يحرمني منك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان إيهاب فهمي رسالة شكر لزوجته، بعد أن احتفلت بعيد ميلاده، الذي وافق 4 يونيو الجاري.

ونشر "فهمي" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من حفل عيد الميلاد، وعلق "ربنا ما يحرمني منك ودايما سبب فرحتي".

وانهالت التعليقات من الفنانين وكتب الفنان محمود متولي :"كل سنة وأنت طيب وغالي يا حبيبي، وناجح دايما".

كما علقت الفنانة جومانا مراد: ربنا يخليهالك وكل سنة وأنت طيب وبخير وصحة وسعادة".

وانتهى إيهاب فهمي من تصوير فيلم "آل هارون" بطولة منذر رياحنة، وأحمد وفيق، وعبير صبري، وأحمد عبدالله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، ويارا نور الدين، حمدي هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف.

والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.