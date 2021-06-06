‬بعد وفاة عمه.. أحمد سعد: كنت لنا أبًا وحبيبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان أحمد سعد عن وفاة عمه "صلاح"، طالبًا الدعاء له، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة تجمعه بعمه، معلقًا "الله يرحمك يا عمي.. أشهد الله أنك كنت لنا أبًا قبل عم وكنت لنا حبيبًا. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى ومتعه بالنظر إلى وجهك الكريم، واسقه شربة من يد النبي المحبوب الحبيب.. أسألكم الدعاء".

أحمد كشف عن وفاة عمه، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمي صلاح توفي.. البقاء لله أسألكم الدعاء".

أحمد وضع مؤخرًا لحن أحدث أغاني الفنانة أصالة، وهي بعنوان: "بنحبك"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وتوزيع عمر صلاح.

وقدم الفنان أحمد سعد الفترة الماضية أكثر من أغنية، منها: "دق الفرح بابي"، التي قدمت في مسلسل: "موسى"، وأغاني مسلسل: "ملوك الجدعنه"، ومنها: "موت الأم"، إضافة لمقدمة ونهاية مسلسل: "ضهر راجل".