درة تنشر صورا من أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة التونسية درة، مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت درة في أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

‎درة أعلنت مؤخرا انتهائها من تصوير فيلم الكاهن، وكتبت عبر فيسبوك "الحمد لله انتهينا من تصوير كل ما يتعلق بفيلم الكاهن مع هؤلاء الأساتذة الكبار في الفيلم الجديد الكاهن الذي تشاهدونه قريبا في قاعات العرض"، وضمت الصورة التي نشرتها الفنان حسين فهمي والفنان محمود حميدة والفنان جمال سليمان.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة التونسية مسلسل "بين السما والأرض"، الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، نجلاء بدر، نورهان، سوسن بدر، ومن إخراج محمد جمال العدل.