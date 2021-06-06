شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحالة الصحية للمايسترو سليم سحاب تكشفها ابنته سارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب، إن أبيها يعانى من تليف الرئة كأحد أعراض ما بعد التعافى من فيروس كورونا، مؤكدة أن المايسترو أجرى مسحة وكانت النتيجة سلبية، ويتلقى الآن العلاج بالمنزل حتى يتعافى نهائيًا.

وأضافت ابنة المايسترو سليم سحاب في تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك برنامج حفلات في شهر يوليو المقبل سوف يحيها المايسترو بعد تعافيه، وينتظر لقاء جمهوره فى القريب العاجل.

كانت سارة سحاب، ابنة المايسترو سليم سحاب قد كشفت لـ"الخليج 365"، نقل والدها إلى المستشفى بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض لإرهاق شديد تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.