كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 02:57 مساءً - علق الفنان ” تامر فرج ” على الفيلم الوثائقي ” الرحلة ” للفنانة اللبنانية ” ميريام فارس ” والذي تتحدث فيه عن رحلتها ومعاناتها أثناء حملها بطفلها الأخير خلال فترة الحجر الصحي ويعرض على منصة نتفليكس .
فنشر تامر فرج مقطع فيديو من الفيلم عبر حسابه على موقع إنستجرام وكتب في تعليقه عليه ساخرا : ” أنا آسف يا جماعة .. لكن أنا ورانيا ونادين قاعدين دلوقتى بنتفرج على فيلم وثائقى عاملاه ميريام فارس وبيتعرض على نتفلكس ” .
وتابع : ” بتشرح فيه معاناتها مع الحمل فى الحظر بسبب الكورونا فى الحديقة الدولية اللى عندها فى بيتها .. والدموع بتفر من عيوننا .. المعاناه فرتكت الترنج .. دعواتكم لميريام فارس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فنان مصري شهير يسخر من فيلم ميريام فارس الوثائقي : ” المعاناة فرتكت الترنج “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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