رسالة مؤثرة من الفنان شريف دسوقي للجمهور.. ماذا قال؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص الفنان المصري شريف دسوقي على التواصل مع محبيه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك لطمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد التدهور الذي طرأ عليها مؤخرا، عقب بتر قدمه.

وكتب دسوقي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك رسالة مؤثرة جديدة لمحبيه من داخل المستشفى قال فيها: "أنا فرحان جدا بحبكم ليا ومتأسف لعدم الرد على كل الرسائل اللي اتبعت على الصفحة، في أسبوع واحد أكثر من 10000 رسالة اتبعتت بيطمنوا على صحتي.. أنا بحبكوا جدا وآسف مرة تانية لو اتأخرت في الرد على حد".





كان دسوقي نشر صور تجمعه بطفل صغير عصر الجمعة الماضية، وأرفقها بتعليق قائلا: "الحمد لله".





يذكر أن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بيانا وجهت فيه الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمتابعته الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والتوجيه بصرف معاش استثنائي له تقديرا لدوره الفني.

الفنان شريف الدسوقي حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018 بعد عرض فيلم "ليل خارجي".

وكانت آخر أعماله على شاشة التليفزيون مسلسل بـ"100 وش" أمام نيللي كريم وآسر ياسين، وعرض في رمضان قبل الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.