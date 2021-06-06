شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور لـ منى زكى: أشطر وأنضف بنى آدمة.. كل ما بنكبر بنعرف قيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة ريهام عبد الغفور، رسالة لصديقتها النجمة مني زكي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة وهي تحتضنها بها مصحوبة بتعليق: "حبيبتي.. أحلي وأشطر وأنضف بني آدمة.. كل ما بنكبر كل ما بعرف قيمتها أكتر على كل المستويات"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا فور نشرها عبر حسابها بكثير من التعليقات والإعجابات.



ريهام عبد الغفور



ريهام ومني زكي

من ناحية أخري قالت النجمة منى زكى خلال، إنها لم تقرأ من قبل عن الطلاق الشفوى إلا من خلال مسلسلها "لعبة نيوتن"، الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، وكانت تستمد معلوماتها أثناء التصوير من المؤلف والمخرج تامر محسن، وأضافت مازحة أنها ضد الزواج في المطلق.

أوضحت منى زكي فى تصريحات تليفزيوينة، أن هنا فى المسلسل اضطرت لقبول فكرة الزواج بدون وثيقة طلاق من حازم، أو عقد زواج من مؤنس، بسبب ظروفها وشعورها بالإنكسار فى ذلك التوقيت.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.