شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم الفنانين أحمد سعد وعمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد سعد، عن وفاة عمه صلاح، عبر حسابه على فيس بوك، وكتب قائلاً: "الله يرحمك يا عمي نشهد الله الشهيد أنك كنت أبًا قبل عم وكنت لنا حبيب اللهم أسكنه الفردوس الأعلى نسألكم الدعاء".



أحمد سعد

وشارك أحمد سعد، كضيف شرف في مسلسل موسى الذى عرض في سباق دراما رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وطرح مؤخرا أحمد سعد، ألبومه الدينى الذى يحمل اسم "رمضان 2021" والذى ضم 6 أدعية دينية تتناول العديد من الموضوعات والتى من بينها فضل الدعاء إلى الله، والتوكل عليه وطلب الهداية، والصبر فى وقت الشدائد والتضرع إليه لتخفيف الذنوب.