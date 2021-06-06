شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر تحتفل بعيد ميلاد وفاء صادق برفقة صفاء الطوخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة سوسن بدر عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام" بعيد ميلاد الفنانة وفاء صادق، والتي احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام، وهى من مواليد 3 يونيو 1970.

ونشرت سوسن بدر صورة من الاحتفال بعيد ميلاد وفاء صادق، وسط احتفالية بسيطة تجمعها مع عدد من الأصدقاء والأقارب، حيث ظهرت في الصورة الفنانة صفاء الطوخي.



عيد ميلاد وفاء صادق

وعلقت سوسن بدر، وقالت: "عيد ميلاد وفاء صادق.. كل سنة وانتى طيبة ياحبيبتى.. كل سنة وإحنا مع بعض".

وبمناسبة عيد ميلادها تعرف على تفاصيل علاقتها مع زوجة أبيها الفنانة زيزى البدراوى وحكاية نومها أثناء تصوير مسلسل " لن أعيش في جلباب أبى" بسبب محشى النجمةعبلة كامل.



سوسن بدر ووفاء صادق وصديقاتهم

فى فيديو يعود لعام 2019 تحدثت الفنانة وفاء صادق في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" إن أكثر سيدة أحبتها من بين زوجات والدها المخرج الراحل عادل صادق، كانت الفنان الراحلة زيزى البدراوى وأن الثنائى أخفيا عنها انفصالهما لمدة 15 يوما وأن والدها تزوج من الفنانة زيزى البدراوى عقب تعاونهما فى فيلم "حبى فى القاهرة".

وقالت:" عندما كنت أذهب لمنزل زيزى البدراوى، كانت ترتدى دبلتها حتى لا أعلم بانفصالهما، وأن سبب انفصال والدها عن زيزي البدراوى، هو اختلاف طباعهما رغم حبهما".

وكشفت الفنانة وفاء صادق، عن كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبى" في إحدى اللقاءات التليفزيونية السابقة، قائلة، إن نجاح المسلسل بسبب الحالة الحلوة التي وصلت لنا عن طريق المخرج أحمد توفيق والفنان نور الشريف والفنانة عبلة كامل وسهير البارونى، لأنهم وصلوا لينا أننا عيلة بجد مش موضوع اننا بنعمل مسلسل وخلاص.

وأضافت: "الأكل اللى كان موجود في "فرح سنية" كله أكل بيتى لأنه معمول فعلا في بيوت عبلة كامل وسهير البارونى وفنانين آخرين، والمخرج أحمد توفيق قرر ميكونش في غداء في يوم التصوير ده عشان نكون جعانين وناكل بجد زى ما طلعنا في الكاميرا.