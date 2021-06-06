شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الأقصر يحتفل مع 150 شابا وفتاة بيوم أفريقيا بحضور يسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرته، بيوم أفريقيا وذلك بحضور المنتج السينمائي الكبير جابي خوري والمخرج السينمائي الكبير يسري نصر الله .



مهرجان الاقصر يحتفل بيوم افريقيا

شهد الاحتفال أيضًا حضور 150 شابًا وفتاة يدرسون القيادة والشخصية المصرية كمنحة تعرف باسم (منحة ناصر للقيادة) والتى تضم وفودًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تحت إشراف منسق عام المنحة حسن غزالي وتقدم تلك المنحة، برعاية الرئيس السيسي، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة.



سيد فؤاد رئيس مهرجان الاقصر

قدمت الاحتفالية الفنانة ياسمين الهواري التي رحبت بالوفود واعطتهم لمحة سريعة عن المهرجان وانشطته واستعرضت برنامج الاحتفال الذي عرض خلاله نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع "زاوية" فيلم "الأرض" النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية للوفود المشاركة، وكذلك تم عرض الفيلم التسجيلي (أنشودة الوداع) حول رحيل الزعيم جمال عبد الناصر الذي نال اعجاب وابهار الحضور لما شاهدوه من مشاهد حقيقية لجنازة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



الشباب الافريقي والاسيوي من منحة ناصر

وعقب عرض الفيلمين تحدث المخرج الكبير يسري نصر الله عن الفيلمين والقي محاضرة باللغة الإنجليزية، وأسهب في التفاصيل عن تجربة فيلم "الأرض" ليوسف شاهين الذي استقبله الحضور بالإعجاب وتفاعلوا مع نشاهده وأثناء عرضه وعقب انتهائه صفقوا لما شاهدوه .



جانب من الاحتفالية

وتناقش عدد كبير من الشباب الأفريقي والآسيوي ومن أمريكا اللاتينية مع يسري نصر الله حول الفيلم ما ووجه بعضهم تساؤلات ليسري نصرالله وأجاب عليها، والبعض الآخر أبدي رأيه في أحداث الفيلم ومضمونه ورسائله المهمة، كما تم توزيع مطبوعات عن السينما الأفريقية لكل الحضور باللغات الإنجليزية والفرنسية عن كل ما يخص السينما الأفريقية وتاريخها وكل هذه المطبوعات تخص الدورات العشر لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى لا تمر دورة إلا بوجود مطبوعات مهمة عن السينما الأفريقية وصناعها.



المخرجة عزة الحسيني



ياسمين الهواري قدمت الاحتفالية باللغتين الانجليزية والعربية

وكان قد كشف السيناريست سيد فؤاد عن أن اختيار فيلم "الأرض" جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجهه الوطني وترسيخه لفكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره، ويحاول نادي السينما الأفريقية ومهرجان الأقصر للسينما الافريقية الاستفادة من فرص وجود الشباب الأفريقي في مصر للتعريف بالسينما المصرية في مختلف عصورها خاصة الأجيال الشابة التي لا تعلم الكثير عن تاريخ السينما المصرية العريقة.



المنتج جابي خوري

وقالت عزة الحسيني أيضًا: أن اختيار يوسف شاهين جاء لكونه نموذجًا للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق إلى موضوعات عالمية إنسانية، ووجود المخرج الكبير يسري نصر الله ليحاضر جاء لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام وكذلك لرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.



جانب من الحضور

هذه الاحتفالية تأتي في اطار توجه المهرجان في استمرار فعالياته طوال العام وديمومة تواصله مع الاشقاء في القارة الأفريقية بعدد من الفاعليات وأسابيع الأفلام التي يقيمها المهرجان طوال أيام السنة من خلال نادي السينما الأفريقية.