شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة منحها الراحل أحمد رمزي اسمه وتحتفل اليوم بعيد ميلادها.. اعرف من هي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة القديرة آمال رمزى، اليوم الأحد الموافق 6 يونيو، والتي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا في فترة السبيعينات خلال التمثيل سواء في السينما أو المسرح أو التليفزيون، ورغم كل ذلك النجاح فلم تحصل على بطولة مطلقة ولكنها وضعت قدمها في الكثير من الأعمال التي لا يمكن الاستغناء عنها فيها، فحققت نجاحا كبيرا من خلال عدة أفلام منها، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، وفيلم "التوت والنبوت"، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا وأصبحت اسمها معروفا لمحبيها.





كما انها قدمت أدوار عدة فالفنانة آمال رمزى لها العديد من الأعمال الناجحة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح، فقد شاركت منذ انطلاقتها الأولى من خلال مسرح الريحانى، حيث قدمت مسرحية "حب ورشوة ودلع"، و "حكاية 3 بنات"، و"واحدة بواحدة"، و"الكلامنجية"، وشاركت من خلال الأعمال الدرامية من خلال مسلسل "من الجانى"، و "هروب"، و"الكهف والوهم والحب"، و"شفيقة ومتولى"، "الدجال"، وغيرها من الأعمال الدرامية.





وحققت أيضا نجاح من خلال عدة أفلام في السينما المصرية منها، إشاعة حب، شياطين الشرطة، البيه البواب، القرداتى، التوت والنبوت، فتوة الناس الغلابة، مطلوب حيا او ميتا، دليل الاتهام، البعض يذهب للمأذون مرتين، الحب في طريق مسدود، ذئاب على الطريق، امرأة تسكن وحدها، رجال في المصيدة، سفاح النساء، يوم الحساب، سارق المحفظة.





الفنانة آمال رمزى لم يكن هذا هو الأسم الحقيقى فاسمها الحقيقي هو كمالات عباس نسيم، وهو اسم تركي أطلقه عليها جدها، وعن سر اسم الشهرة قالت في أحد اللقاءات التليفزيونية، بأنها اختارت اسم رمزى بجوار اسمها من شدة حبها للفنان أحمد رمزى، الذى لم يرفض ابدا ورحب بشكل كبير ومنحنى اسمه، فهو كان على المستوى الانسانى شخصا راقيا ومتعاونا بشكل كبير مع زملائه، كما أنها طلبت منه أن يتوسط لها بأن تشارك النجم عمر الشريف في أي عمل سينمائى لأنه نجمها المفضل، ورحب احمد رمزى بذلك ولم يتردد لحظة في مساعدتها ورتب لها موعدا مع النجم عمر الشريف، الذى بالفعل تعاونت معه في أحد الأعمال السينمائية.