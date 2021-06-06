عمرو عرفة: "الممثل تشارلز لوتون أبدى إعجابه بصلاح منصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن الممثل العالمي تشارلز لوتون أبدى إعجابه بأداء الفنان الكبير صلاح منصور في فيلم "مع الذكريات".

وكتب "عرفة": "أول مرة أعرف إن فيلم مع الذكريات تم عرضه في لندن عام ١٩٦٢، وأبدى الممثل تشارلز لوتون إعجابه الشديد بالراحل صلاح منصور".

وتابع: "أنا شخصياً كنت بخاف منه وأنا صغير، كان بيتعرض إمبارح وناس كتير كلمتني، الله يرحمك يا بويا ويرحمك يا عّم صلاح".

فيلم "مع الذكريات" بطولة أحمد مظهر، نادية لطفي، مريم فخر الدين، صلاح منصور، أحمد لوكسر، ومن تأليف وإخراج سعد عرفة.