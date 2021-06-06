عزيز الشافعي يكشف كواليس تعاونه الأول مع سميرة سعيد في "الساعه اتنين بالليل"‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة سميرة سعيد على الاحتفال مساء أمس السبت بأحدث أغانيها "الساعة اتنين بالليل"، بحضور مؤلفها الشاعر تامر حسين وملحنها عزيز الشافعي، وذلك مع وصول نسب مشاهدات الأغنية إلى ما يزيد عن 800 ألف بعد طرحها الأربعاء الماضي عبر موقع يوتيوب.

الملحن عزيز الشافعي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، تحدث عن تعاونه الأول مع سميرة، وقال: "التجربة كانت بالفعل ممتعة لنا جميعا، أذ بدأت خلال جلسة مع الصديق الشاعر تامر حسين، وبعد أن قرأت الكلمات التي كتبها، بدأت مباشرة في وضع اللحن عن إعجاب بالفكرة الجميلة، ووجدت الموسيقى تذهب تلقائيا في اتجاه المقسوم".

وأضاف: "بمجرد الأنتهاء من اللحن، وجدنا ان الفنانة سميرة سعيد هي الأنسب لها، وبالفعل جاء ردها في اليوم نفسه الذي سمعت فيه العمل، وكان القرار سريع جدا، وبعدها تم التواصل مع الموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، الذي تحمس للتجربة وسارع بتنفيذها".

عزيز تابع: "في البداية كانت لدى سميرة بعض التحفظات على مناطق معينة في الأغنية، وجلسنا معا وقمنا بضبطها، وعند التسجيل غنتها مع الموال الموجود في نهايتها بتمكن وبراعه، ومع خبرات المهندس امير محروس في وضع الماستر والميكساج، ظهرت الأغنية بالشكل الجميل الذي نال اعجاب الناس، والحمد لله مع الأرقام كانت ردود الفعل عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي جميلة جدا".

أغنية "الساعة اتنين بالليل" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وهي الأغنية الثالثة من ألبوم "الديفا" سميرة سعيد، والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل على مدار الشهور المقبلة.

سميرة كانت قد طرحت الأغنية الرومانسية "بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامي دهيمة، و"متاهة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ومن إخراج نضال هاني، وحققت 3 ملايين و900 ألف مشاهدة.