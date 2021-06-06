لماذا أطلق عزت العلايلي على محمود المليجي "أبلة نظيرة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 6 يونيو 1983، رحل عن عالمنا النجم الكبير محمود المليجي، الذي يعتبر واحدًا من أشهر وأهم الممثلين في تاريخ السينما المصرية.

ويعتبر فيلم "الأرض" أشهر أفلام النجم الراحل، فقد اختير ثاني أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية، وشارك في بطولته النجم الراحل عزت العلايلي.

وفي تصريح سابق لمصراوي، قال "العلايلي": "المليجي كان أطيب إنسان خلقه ربنا، رجل في قمة الإنسانية والجمال والرقي".

وأضاف النجم الراحل: "محمود المليجي كان أستاذًا بمعنى الكلمة، ويكفي وجوده في فيلم (الأرض)، فمجرد وجوده داخل اللوكيشن يعطي لأي مشهدٍ ثقلًا".

وأكد أن "المليجي" لم يوجه له النصيحة بشكل مباشر، لكن كواليس العمل جعلته قريبًا منه بشكل كبير، مؤكدًا أن محمود المليجي إنسان طيب وخجول بدرجة كبيرة لدرجة أنه أطلق عليه لقب "أبلة نظيرة".

وعن سبب إطلاق "أبلة نظيرة" عليه، قال: "في كواليس الفيلم، لما كان حد فينا يقول نكتة قبيحة ولا حاجة، هو كان يتكسف جدًا ويبص في الأرض ووشه يحمر، هو كان إنسان خجول ومؤدب بشكل غير طبيعي، الوحش اللي الناس كلها بتخاف منه على الشاشة، كان أرق وأطيب وأعظم إنسان".

واختتم حديثه قائلًا: "محمود المليجي كان نجمًا كبيرًا، هو أستاذي الذي شرفت بالعمل معه، وعيبه الوحيد أنه كان مدخنًا شرهًا".