أحمد سعد يعلن وفاة عمه‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن الفنان احمد سعد عن وفاة عمه "صلاح"، طالبا الدعاء له، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكشف أحمد عن وفاة عمه، وكتب عبر صفحته في موقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون عمي صلاح أتوفى.. البقاء لله اسألكم الدعاء"

أحمد وضع مؤخرا لحن أحدث أغاني الفنانة أصالة، وهي بعنوان "بنحبك"، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وتوزيع عمر صلاح.

وقدم الفنان أحمد سعد الفترة الماضية أكثر من أغنية، منها "دق الفرح بابي"، التي قدمت في مسلسل "موسى"، وأغاني مسلسل "ملوك الجدعنه"، ومنها "موت الأم"، بالإضافة لمقدمة ونهاية مسلسل "ضهر راجل".