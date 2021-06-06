فن ومشاهير

سوسن بدر تهنئ وفاء صادق بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأت الفنانة سوسن بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، الفنانة وفاء صادق، التي احتفلت بعيد ميلادها منذ أيام.

ونشرت سوسن صورة من الحفل، وعلقت: "عيد ميلاد وفاء صادق، كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، كل سنة وإحنا مع بعض".

وظهرت الفنانة وفاء صادق في الصورة برفقة عدد من صديقاتها من بينهن الفنانة صفاء الطوخي، والفنانة سوسن بدر.

وفاء صادق من مواليد 30 مايو 1970، لها عدد من الأعمال الشهيرة أبرزها "لن أعيش في جلباب أبي"، "فلانتينو"، "لدواعي أمنية"، "زيزينيا"، وغيرها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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