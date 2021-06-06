بالصور| "الأقصر للسينما الأفريقية" يحتفل بيوم أفريقيا بمشاركة يسري نصر الله وجابي خوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرته بيوم أفريقيا وذلك بحضور المنتج السينمائي الكبير جابي خوري والمخرج السينمائي الكبير يسري نصر الله .

شهد الاحتفال أيضا حضور 150 شابا وفتاة يدرسون القيادة والشخصية المصرية كمنحة تعرف باسم (منحة ناصر للقيادة) والتى تضم وفودًا من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

قدمت الاحتفالية الفنانة ياسمين الهواري التي رحبت بالوفود واعطتهم لمحة سريعة عن المهرجان وأنشطته، واستعرضت برنامج الاحتفال الذي عرض خلاله نادي السينما الأفريقية بالتعاون مع "زاوية" فيلم "الأرض" النسخة المرممة مترجمة بالإنجليزية للوفود المشاركة، وكذلك تم عرض الفيلم التسجيلي (أنشودة الوداع) حول رحيل الزعيم جمال عبدالناصر.

وعقب عرض الفيلمين تحدث المخرج الكبير يسري نصر الله عن الفيلمين والقى محاضرة باللغة الانجليزية، واسهب في التفاصيل عن تجربة فيلم "الأرض" ليوسف شاهين.

وكان السيناريست سيد فؤاد كشف عن أن اختيار فيلم "الأرض" جاء لطبيعة موضوعه ولكونه ضمن أهم 100 فيلم مصري وعربي، بالإضافة لتوجهه الوطني وترسيخه لفكرة الانتماء للأرض والوطن ومكافحة المستعمر بكل صوره، ويحاول نادي السينما الأفريقية ومهرجان الأقصر للسينما الافريقية الاستفادة من فرص وجود الشباب الأفريقي في مصر للتعريف بالسينما المصرية في مختلف عصورها خاصة الأجيال الشابة التي لا تعلم الكثير عن تاريخ السينما المصرية العريقة.

وقالت عزة الحسيني إن اختيار يوسف شاهين جاء لكونه نموذجا للمبدع الخلاق المرتبط بقضايا وطنه الذي يحول همومه وقضاياه المحلية بفنه العميق إلى موضوعات عالمية إنسانية، ووجود المخرج الكبير يسري نصر الله ليحاضر جاء لعلاقته وعمله مع شاهين في العديد من الأفلام وكذلك لرؤيته الشاملة والخاصة في تاريخ السينما المصرية وربطها بالسينما الأفريقية والعالمية.

هذه الاحتفالية تأتي في إطار توجه المهرجان في استمرار فعالياته طوال العام وديمومة تواصله مع الأشقاء في القارة الافريقية بعدد من الفعاليات وأسابيع الأفلام التي يقيمها المهرجان طوال أيام السنة من خلال نادي السينما الأفريقية.