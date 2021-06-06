خاص| آخر تطورات حالة شريف دسوقي الصحية.. يخضع لجلسات علاج طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بدأ الفنان شريف دسوقي ثالث مراحل العلاج من الجراحة التي خضع لها، وذلك بعد مغادرة مستشفى التأهيل النفسي التي نقل إليها من مستشفى دار الشفاء، ، فأين ذهب؟، وما تطورات حالته الصحية؟.

إبراهيم الفرن "الصديق المقرب من الفنان شريف دسوقي، والذي رافقه بالمستشفى"، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الحمد لله شريف انتهى من مرحلة التأهيل النفسي، وذلك بعد قضاء حوالي أسبوع في أحد المستشفيات، وتم نقله مؤخرا إلى مستشفى آخر، وبدأ ثالث مراحل العلاج، من خلال جلسات العلاج الطبيعي".

وأضاف: "الحالة المعنوية له حاليا جيدة جدا، وبدأ بالفعل جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل، وذلك استعدادا لتركيب جهاز الأطراف الصناعية".

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وخضع شريف فور وصوله مستشفى دار الشفاء لرعاية من قبل فريق طبي يضم استشاريين في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الاوعية الدموية، والباطنة، وأمراض السكر، وفي أول أيامه بالمستشفى زاره مندوب رئاسة الجمهورية، وتوالت بعدها زيارات نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنان أمير صلاح الدين، والأب بطرس دانيال، والفنانات نهال عنبر، وزينب غريب، إضافة إلى نجله آدم.