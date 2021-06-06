إليسا تعود لإحياء الحفلات وسعر التذكرة 500 دولار!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 يونيو 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

بعد انقطاع طويل عن الحفلات بسبب جائحة كورونا تعود النجمة اللبنانية إليسا لإحياء الحفلات بتذاكر حضور بلغت قيمتها 500 دولار.

لحفل المنتظر سيقام بمدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراقي في 26 يوينو/حزيران الحالي، بحسب صحيفة “النهار” اللبنانية.

وأعلنت صفحات عراقية على مواقع التواصل الاجتماعي نفاد التذاكر التي تبدأ أسعارها من 300 إلى 500 دولار .

يشار إلى أن حفل إليسا في العراق كان من المقرر إقامته العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة هناك بسبب جائحة كورونا.