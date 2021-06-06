جمال سليمان يكشف عن ندمه لمشاركته في هذا العمل

كتب امير فتحي في الأحد 6 يونيو 2021 01:05 مساءً - حل الفنان السوري ” جمال سليمان ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو الليثي ” في برنامجه واحد من الناس المذاع على قناة الحياة .

وخلال الحلقة كشف جمال سليمان عن العمل الذي ندم على المشاركة به وظهوره فيه كضيف شرف وهو مسلسل ” زي الشمس ” .

فقال : ” عملتها مرة وكانت غلطة لإنه فجأة لقيت إنه مش موضع تقدير وده عز عليا جدا .. لما الاقي إعلانات محطوطة صورتي على جنب .. أنا مش عايز صورتي لا في بانر ولا في إعلان أنا ضيف والمسلسل لمجموعة من الشباب بس هما محتاجين حد بعمر معين ” .

وأشار جمال سليمان إىل أنه وافق على المشاركة في المسلسل بعد أن طلب منه منتج العمل ذلك لأنه صديقه وذهب إلى منزله لإقناعه بالانضمام إلى المسلسل فلم يستطع الرفض .

وأضاف : ” لما اتعرض المسلسل لقيت منتهى الاستهانة فأنا مش مضطر ومش هعمل ده تاني ” .

يذكر أن مسلسل زي الشمس تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 وشارك في بطولته : دينا الشربيني وأحمد ‏السعدني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وسوسن بدر وجمال سليمان .. ومن تأليف مريم ناعوم وإخراج سامح عبد العزيز .